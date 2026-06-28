Выпускники 2026 года, внимание! Как справиться со стрессом и неопределенностью на рынке труда

Выпускникам Тюмени дали пошаговый план поиска себя на нестабильном рынке труда. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин в интервью для tmn.aif.ru дал ценные советы молодым специалистам, которые чувствуют растерянность после окончания учёбы.

По его словам, главное в быстро меняющемся мире — не паниковать и действовать поэтапно.

1. Дайте себе время на отдых. Неопределённость — это нормальное состояние. Эксперт настоятельно рекомендует сделать паузу на 1–3 месяца после сдачи всех экзаменов. Это время необходимо для эмоционального восстановления, чтобы снизить уровень стресса и взглянуть на своё будущее с ясной головой.

2. Проведите «инвентаризацию» себя. Возьмите лист бумаги и разделите его на три колонки: Что я умею хорошо? (Ваши реальные навыки и сильные стороны). Что мне нравится делать? (Задачи, которые приносят удовольствие). Чего я не хочу? (Условия труда, которые категорически не подходят). Для более глубокого анализа используйте онлайн-тесты по проверенным методикам, изучайте атласы профессий будущего и, самое главное, общайтесь с профессионалами в интересующих вас сферах.

3. Экспериментируйте и не бойтесь ошибок. Поиск своего пути — это процесс, который невозможен без проб и ошибок. Неудачный опыт — это тоже результат, который помогает сузить круг поиска и приблизиться к «своему» делу.

Пути для выпускников: выбор между вузом, колледжем или «годом перерыва» для волонтёрства и путешествий.

Студенты вузов: магистратура, стажировки или запуск собственного стартапа.

Эксперт советует не пытаться решить судьбу на 10 лет вперёд. Сфокусируйтесь на краткосрочном плане на ближайшие 3–6 месяцев. Используйте современные инструменты: нейросети для поиска идей и государственные программы поддержки.

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