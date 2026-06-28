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НовостиОбщество28 июня 2026 4:36

Выпускники 2026 года, внимание! Как справиться со стрессом и неопределенностью на рынке труда

Выпускникам Тюмени дали пошаговый план поиска себя на нестабильном рынке труда
Серафима Краснова
Выпускникам Тюмени дали пошаговый план поиска себя на нестабильном рынке труда.

Выпускникам Тюмени дали пошаговый план поиска себя на нестабильном рынке труда.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин в интервью для tmn.aif.ru дал ценные советы молодым специалистам, которые чувствуют растерянность после окончания учёбы.

По его словам, главное в быстро меняющемся мире — не паниковать и действовать поэтапно.

1. Дайте себе время на отдых. Неопределённость — это нормальное состояние. Эксперт настоятельно рекомендует сделать паузу на 1–3 месяца после сдачи всех экзаменов. Это время необходимо для эмоционального восстановления, чтобы снизить уровень стресса и взглянуть на своё будущее с ясной головой.

2. Проведите «инвентаризацию» себя. Возьмите лист бумаги и разделите его на три колонки: Что я умею хорошо? (Ваши реальные навыки и сильные стороны). Что мне нравится делать? (Задачи, которые приносят удовольствие). Чего я не хочу? (Условия труда, которые категорически не подходят). Для более глубокого анализа используйте онлайн-тесты по проверенным методикам, изучайте атласы профессий будущего и, самое главное, общайтесь с профессионалами в интересующих вас сферах.

3. Экспериментируйте и не бойтесь ошибок. Поиск своего пути — это процесс, который невозможен без проб и ошибок. Неудачный опыт — это тоже результат, который помогает сузить круг поиска и приблизиться к «своему» делу.

Пути для выпускников: выбор между вузом, колледжем или «годом перерыва» для волонтёрства и путешествий.

Студенты вузов: магистратура, стажировки или запуск собственного стартапа.

Эксперт советует не пытаться решить судьбу на 10 лет вперёд. Сфокусируйтесь на краткосрочном плане на ближайшие 3–6 месяцев. Используйте современные инструменты: нейросети для поиска идей и государственные программы поддержки.

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