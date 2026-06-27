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НовостиОбщество27 июня 2026 11:26

Белые полоски на листьях: минирующая моль стала бедой тюменских дачников

Тюменских садоводов научили спасать урожай от минирующей моли
Ирина Ларина
Тюменских садоводов научили спасать урожай от минирующей моли

Тюменских садоводов научили спасать урожай от минирующей моли

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минирующая моль стала новой бедой тюменских дачников: вредитель действует скрытно, а урон может быть внушительным. По словам заместителя председателя Союза садоводов Тюменской области Нины Щербаковой, главный признак нашествия — длинные белые полоски на нижних листьях огурцов и томатов: это ходы личинок.

Опасность в том, что одна особь откладывает до 300 яиц, а уже через 2–4 дня личинки начинают высасывать сок из листьев. Без мер защиты урожай может сократиться на 40–70 %.

Чтобы остановить вредителя, нужно действовать сразу. Удалите и сожгите повреждённые листья, а также те, где с нижней стороны есть чёрные точки. По периметру теплицы развесьте жёлтые липкие экраны — они помогут отловить взрослых особей. Ещё один приём — мульчирование посадок нетканым материалом: так вы лишите моль удобных мест для кладки яиц.

Для борьбы с личинками опрыскивайте растения биопрепаратами («Фитоверм», «Матрин Био») каждые 5–7 дней, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. Лучше делать это вечером или в пасмурный тёплый день, добавив в раствор прилипатель или хозяйственное мыло.

Не забывайте про проветривание: моль не любит сухой воздух, поэтому регулярно открывайте двери и форточки, а при сильном заражении используйте вентиляторы. Своевременные меры помогут сберечь урожай и не дать вредителю взять верх, пишет «Тюменская область сегодня».

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