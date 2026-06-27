Белые полоски на листьях: минирующая моль стала бедой тюменских дачников

Тюменских садоводов научили спасать урожай от минирующей моли Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минирующая моль стала новой бедой тюменских дачников: вредитель действует скрытно, а урон может быть внушительным. По словам заместителя председателя Союза садоводов Тюменской области Нины Щербаковой, главный признак нашествия — длинные белые полоски на нижних листьях огурцов и томатов: это ходы личинок.

Опасность в том, что одна особь откладывает до 300 яиц, а уже через 2–4 дня личинки начинают высасывать сок из листьев. Без мер защиты урожай может сократиться на 40–70 %.

Чтобы остановить вредителя, нужно действовать сразу. Удалите и сожгите повреждённые листья, а также те, где с нижней стороны есть чёрные точки. По периметру теплицы развесьте жёлтые липкие экраны — они помогут отловить взрослых особей. Ещё один приём — мульчирование посадок нетканым материалом: так вы лишите моль удобных мест для кладки яиц.

Для борьбы с личинками опрыскивайте растения биопрепаратами («Фитоверм», «Матрин Био») каждые 5–7 дней, уделяя особое внимание нижней стороне листьев. Лучше делать это вечером или в пасмурный тёплый день, добавив в раствор прилипатель или хозяйственное мыло.

Не забывайте про проветривание: моль не любит сухой воздух, поэтому регулярно открывайте двери и форточки, а при сильном заражении используйте вентиляторы. Своевременные меры помогут сберечь урожай и не дать вредителю взять верх, пишет «Тюменская область сегодня».

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