«Чинить выгоднее, чем покупать»: россияне бросились в мастерские по ремонту техники

Весной 2026 года в России взлетел спрос на ремонт бытовой техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Весна 2026 года принесла неожиданный тренд: в России резко вырос спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники. Люди всё чаще несут в сервисные центры стиральные машины, холодильники и телевизоры — и дело тут не в том, что техника стала хуже, а в экономике: починить старое теперь куда разумнее, чем тратиться на новое.

Как объясняет доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, на ситуацию повлияли сразу два фактора. Во первых, покупка новых устройств заметно подорожала — особенно это касается брендов, ушедших с рынка: сложная логистика серьёзно бьёт по цене. Во вторых, подошёл к концу срок службы гаджетов малоизвестных марок, которые россияне активно скупали в 2023–2024 годах на волне ажиотажа. В итоге за пять лет траты на восстановление электроники практически удвоились: зачастую ремонт обходится в разы дешевле, чем приобретение нового прибора.

Чаще всего в руки мастеров попадают стиральные машины — на них приходится 15 % всех заявок. Следом идут холодильники (13 %) и телевизоры (11 %). Проблемы у техники самые разные: от банальных засоров и износа подшипников до утечки фреона и серьёзных поломок электронных блоков.

При этом, несмотря на временное снижение среднего чека в начале года, эксперты предупреждают: стоимость ремонта может пойти вверх. Дорожает сам выезд мастера, а дефицит оригинальных запчастей от Bosch, LG или Samsung вынуждает сервисные центры искать альтернативы — использовать китайские аналоги или детали, снятые со старой техники. К тому же диагностика становится всё сложнее: не хватает документации, а современные инверторные двигатели и системы No Frost требуют от мастеров особой квалификации.

На фоне этих тенденций Дмитрий Морковкин даёт практичный совет: выбирая новую технику, не стоит гнаться за громким именем бренда. Гораздо важнее обратить внимание на ремонтопригодность устройства и на то, насколько доступен сервис в вашем регионе.

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