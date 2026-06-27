«Терапия красотой»: в тюменском ЦУМе моделями становятся женщины разных профессий

Фото: Тюменский ЦУМ

Подиум в тюменском ЦУМе всё чаще становится местом, где ломаются стереотипы: здесь вместо профессиональных моделей на подиум выходят женщины самых разных профессий. Из медиков, строителей, администраторов — в модели: такой неожиданный поворот дарит не только яркие эмоции, но и новую грань самооценки.

Первыми рискнули попробовать себя в новой роли представительницы Тюменской торгово промышленной палаты — и задали особенный тон этим необычным показам. А недавно эстафету подхватили медицинские работники: врачи, администраторы и управленческая команда одной из крупнейших клиник города доказали, что уверенность и стиль не зависят от специальности. Их дефиле прошло под выразительным названием «Терапия красотой», рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

У таких проектов, по словам организаторов, есть двойная польза. С одной стороны, тюменские дизайнеры получают редкую возможность напрямую пообщаться с потенциальными клиентками и увидеть, как их вещи смотрятся на реальных женщинах — не на профессиональных моделях, а на тех, кто будет носить эти наряды в обычной жизни. С другой — сами участницы открывают в себе новые стороны: становятся стильными, уверенными, вдохновляющими.

Но на этом модные эксперименты в Тюмени не заканчиваются. Совсем скоро стартует ещё один проект — «Модный не приговор». Его площадкой станет концепт стор «Смыслы»: пространство задумывалось именно как трамплин для местных модельеров, место, где талант сможет найти своего зрителя и покупателя. Ведь даже самая талантливая коллекция — это только половина дела: важно уметь её подать и продать. В этом помогают и новые форматы, и привлечение известных имён из мира моды.

Проект «Модный не приговор» стартует 5 июля и адресован всем, кто хочет чувствовать себя красивой и уверенной. Как отмечает руководитель концепт стора Оксана Филиппова, организаторы ждут всех желающих примерить на себя роль модели. И цель здесь — не просто эффектно выглядеть в день показа, а обрести уверенность, которая останется с женщиной надолго и будет украшать её каждый день.

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