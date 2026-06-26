Ветеран СВО возглавил тюменский детский центр «Алый парус» и показал его секреты депутату

Фото: «Единая Россия».

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» и председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова побывала в гостях у детского морского центра «Алый парус».

Поводом для визита стало приглашение ветерана боевых действий Дмитрия Павлова, участника проекта «Боевой кадровый резерв Тюменской области». В конце мая он получил назначение на должность заместителя директора этого центра.

Фото: «Единая Россия».

Ольге Швецовой показали летний лагерь «Соболёнок», а также уникальные площадки для патриотического воспитания подрастающего поколения. Детей здесь учат метко стрелять из пневматической винтовки в тире и правильно вести себя на дороге в мобильном комплексе «Лаборатория безопасности». Отдельно депутату провели экскурсию по музею центра, где хранятся как макеты современного оружия, так и артефакты Великой Отечественной войны

Фото: «Единая Россия».

- Для меня, как для наставника проекта «Боевой кадровый резерв», было очень важно побывать в центре «Алый парус», познакомиться с работой участника программы. Здесь реализуются уникальные проекты для оздоровления ребятишек и их патриотического воспитания, - отметила Ольга Швецова.

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