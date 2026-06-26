В Тобольске на строительстве «Менделеев парка» нашли нарушения: подрядчика взяли на карандаш

Прокурор проверил стройку «Менделеев парка» в Тобольске и остался недоволен. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тобольский межрайонный прокурор Андрей Сажин проконтролировал ход работ на объекте строительства «благоустройство Менделеева парка» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», которые выполняет ООО «СК ЮграГранит» по контракту со сроком исполнения до 30 сентября 2026 года.

В настоящее время на объекте уже завершены подготовительные и демонтажные работы, а также работы по наружному электро- и водоснабжению. Прокурор лично оценил исполнение графика и объёмы фактически выполненных задач, после чего с целью недопущения нарушений условий контракта руководителям заказчика и подрядной организации были объявлены предостережения.

Надзорные мероприятия со стороны прокуратуры будут продолжены до полного завершения строительства.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.