Трагедия в Тюмени: из окна многоэтажки на Полевой выпал мужчина

В Тюмени из окна многоэтажки на Полевой выпал мужчина. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени, в доме по адресу ул. Полевая, 117к5, произошла трагедия: из окна многоэтажного дома выпала мужчина.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов в оперативный отдел поступил 26 июня в 9:15. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия в 9:28, однако медики смогли лишь констатировать смерть пациента.

К сожалению, это не первый подобный случай в городе. Ранее из окна многоэтажного дома на Лесобазе выпал ребенок, спасти которого также не удалось. Причины и обстоятельства обоих происшествий устанавливаются.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.