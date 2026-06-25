В Тюмени прокуратура вернула озеро Андреевское: суд признал незаконной приватизацию береговой полосы

Суд изъял у застройщика береговую полосу озера Андреевское в Тюмени. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская прокуратура оспорила в суде право частной собственности ООО «СтройИнвестТехнология» на часть береговой полосы озера Андреевское, так как на этой территории были установлены ограждения и сооружения, препятствующие доступу граждан к водоему.

Арбитражный суд Тюменской области первоначально отказал в удовлетворении иска, однако Восьмой арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры, признав, что у компании нет права собственности на часть земельного участка, накладывающегося на береговую полосу.

Западно-Сибирский арбитражный суд оставил это решение без изменений. В результате судебного разбирательства застройщик демонтировал все незаконные постройки, выполнил межевание и исключил акваторию и береговую линию из границ своего участка, что восстановило доступ граждан к озеру.