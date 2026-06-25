В Сургутском районе победители гранта главы Сургутского района получат 12 млн рублей

Фото: Администрация Сургутского района

Подведены итоги конкурса на Грант главы Сургутского района в 2026 году. Всего было подано 22 заявки от некоммерческих организаций из муниципалитета. Главное условие - конкурс проводится для НКО Сургутского района и города Сургута, но инициативы должны быть реализованы на территории муниципалитета и иметь социальную значимость для населения.

- Победителями стали девять некоммерческих общественных организаций. В общей сложности на реализацию своих социально значимых инициатив они получат 12 млн рублей. Самая крупная субсидия – более 1,9 млн рублей – предусмотрена для Центра развития интеллектуальных видов спорта «Сила мысли». Средства пойдут на проект «Территория «Сила мысли»: интеллектуальное здоровье с детского сада», – рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В этом году реализация проектов победителей начнется с 1 июля по 31 декабря текущего года по шести направлениям: волонтерство, охрана здоровья, социальная защита граждан, развитие молодежных инициатив, укрепление межнационального согласия, а также проекты в сфере креативных индустрий и новых медиа.

Фото: Администрация Сургутского района

Так, скоро в детских садах района будут внедрены интеллектуальные игры - настольная игра «Арт-вилл» Также реализуют проекты: «В поисках талантов», «Чумовой фестиваль» в Тром-Агане, выезды передвижной этно-юрты в поселения района, реабилитационная программа «Играю, двигаюсь, развиваюсь», форум «Формула семьи» для молодых семей, медиапроект о чтении, а также два проекта помощи участникам СВО – оздоровительные мероприятия для бойцов и изготовление волонтерами антидроновых одеял и сухих душей.

Начальник отдела финансового обеспечения муниципальных заданий, предоставления субсидий администрации Сургутского района Елизавета Смолярчук отметила, что из 22 поданных заявок 10 были отклонены в связи с несоответствием участников и проектов предъявляемым требованиям. Оставшиеся 12 проектов прошли тщательную экспертизу конкурсной комиссии по 8 критериям, включая актуальность, социальную значимость, логическую связность, инновационность, реалистичность бюджета и потенциал проекта.

- Это, безусловно, важно, так как мы развиваем это направление за счет средств бюджета Сургутского района. Все желающие участвовать в конкурсе на грант главы в обязательном порядке должны реализовывать свои проекты на нашей территории, – подчеркнул Виталий Щербаков, директор департамента внутренней и информационной политики администрации Сургутского района.

Напомним, что в 2025 году на конкурс «Грант главы Сургутского района» поступило 19 заявок на сумму 20,5 млн рублей. Победителями были признаны 8 НКО. Им была выделена субсидия в сумме 9,5 млн рублей. За 2020-2025 годы грантовая поддержка предоставлена на реализацию более 90 проектов, общая сумма поддержки составила более 48,5 млн рублей.