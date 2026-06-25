Забывчивость дорого обошлась: тюменский детсад заплатит 30 тысяч за оставленного в парке ребенка

В Тюмени детсад выплатит 30 тысяч рублей за оставленного в парке ребенка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени детсад выплатит 30 тысяч рублей за оставленного в парке ребенка. В сентябре 2025 года в городе произошел инцидент, когда сотрудники учреждения дополнительного образования оставили 6-летнюю девочку одну в парке после литературно-художественного пленера. Ребенок был найден только через 30 минут отцом, который приехал за дочерью после занятий.

- Малолетняя девочка испытала нравственные и моральные страдания. Прокуратура, действуя в интересах ребенка, обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с образовательного учреждения. Калининский районный суд г. Тюмени удовлетворил исковые требования и постановил взыскать в пользу несовершеннолетней 30 тысяч рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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