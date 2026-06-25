Старый герб Тюменской облдумы: 60 лет истории демонтируют ради безопасности

Фото: Тюменская областная Дума.

На здании Тюменской областной Думы был демонтирован герб, который является ровесником самого здания и насчитывает более 60 лет. Эта мера была необходима из-за высокой степени изношенности конструкции, что создавало угрозу для безопасности людей, входящих в здание.

Демонтаж герба — это часть плановой работы по обновлению фасада здания. В связи с тем, что материалы символа устарели и требуют замены, было принято решение о его демонтаже, заявили в пресс-службе Тюменской облдумы. Теперь на месте старого герба будет установлена точно такая же конструкция, но созданная из современных и безопасных материалов.

В рамках проектно-сметной документации на ремонт фасада здания предусмотрено, что новый герб будет установлен на том же месте. По мнению властей, обновление герба не только улучшит внешний вид здания, но и обеспечит безопасность для всех посетителей и сотрудников, работающих в здании областной Думы.

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