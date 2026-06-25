Режим «беспилотной опасности» в Тюменской области 25 июня 2026: что нужно знать жителям. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня 2026 года, в Тюменской области был введен режим беспилотной опасности, который стал превентивной мерой для обеспечения безопасности жителей. Это решение было принято на фоне тревожных сообщений из других регионов Урала, таких как Челябинская и Свердловская области, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Губернатор Тюменской области, Александр Моор, призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. В своем Telegram-канале он отметил, что если кто-то увидит беспилотный летательный аппарат, необходимо: уйти из зоны видимости: немедленно покинуть область, где был замечен БПЛА; сообщить о происшествии, например, позвонить по телефону 112 и сообщить о замеченном аппарате.

Власти также подчеркивают, что запрещено распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, а также работы ПВО, за что предусмотрено наказание.

Напомним, это не первый случай введения режима беспилотной опасности в Тюменской области. Впервые подобные меры были приняты 29 апреля 2026 года, когда власти также объяснили это необходимостью обеспечения безопасности.