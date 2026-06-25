Тайные герои: в Тюмени наградят авторов смелых патриотических проектов России

Фото: Татьяна Андреева.

Всероссийская премия «Патриоты России» и форум пройдет в Тюмени. Акция представляет собой значимую инициативу, направленную на выявление и поощрение лучших волонтерских, гражданских, технологических и медиа решений, которые способствуют сохранению исторической памяти, а также поддержке ветеранов и участников специальной военной операции. Заявочная кампания для участия в премии продлится до 12 июля 2026 года. Награждение победителей состоится в рамках Всероссийского форума «Патриоты России», который пройдет 22 августа 2026 года в Тюмени.

Премия была учреждена с целью поддержки инициатив, которые помогают облегчить жизнь военнослужащих, а также способствуют восстановлению освобожденных территорий и укреплению патриотизма в обществе. Важно отметить, что среди уже поданных заявок есть проекты, такие как производство сухих пайков и антидроновых одеял для зоны СВО, гончарные мастер-классы для ветеранов и их семей, а также цифровая платформа с мерами поддержки для защитников Отечества. На данный момент на премию подано более 20 заявок из 8 регионов России, что свидетельствует о высоком интересе к данной инициативе.

Фото: Татьяна Андреева.

Конкурс проводится по семи номинациям, каждая из которых охватывает важные аспекты патриотической деятельности: сценический проект; прикладное творчество; цифровое решение; сохранение исторической памяти; формирование ценностных ориентиров общества; технологические решения; патриотическое воспитание детей и молодежи.

Номинации позволят участникам представить свои проекты в различных форматах и направлениях.

Напомним, Всероссийский форум «Патриоты России» стал продолжением окружного форума «Патриоты Урала», который был инициирован осенью 2024 года по предложению полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. За это время прошло пять встреч в регионах УрФО, в которых приняли участие более двух тысяч человек. По поручению Президента России Владимира Путина форум получил всероссийский статус и новое название, что подчеркивает его значимость и масштаб.

Подробная информация о премии и форуме доступна на официальном сайте форумпатриотов.рф.

Фото: Татьяна Андреева.

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