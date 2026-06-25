С 3 июля в Тюмени отключат горячую воду: Восточный округ и КПД останутся без тепла

В Тюмени с 3 по 16 июля отключат горячую воду в Восточном округе. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени третий этап летних гидравлических испытаний теплосетей завершится 1 июля, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено в центральных районах города, включая Зареку, Дом Обороны и Маяк. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация УСТЭК.

Жителям стоит учитывать, что после запуска оборудования системе требуется время для выхода на рабочие параметры. Поэтому горячая вода может появиться в кранах не сразу, а в течение суток.

Одновременно с этим анонсировано начало четвёртого этапа, который стартует 3 июля и продлится до 16 июля. На этот раз ограничения коснутся жителей Восточного округа и КПД. Полный список адресов, затронутых отключениями, опубликован на официальном сайте УСТЭК. Всего летняя ремонтная кампания, начавшаяся 19 мая, разделена на семь этапов.

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