«Подрезала и отправила в кому»: суд взыскал с тобольской автомобилистки 1,1 млн рублей

В Тобольске суд взыскал 1,1 млн рублей с виновницы ДТП за травмы подростка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Тобольска Светлана Романова устроила аварию, подрезав подростка на питбайке. Парень оказался в коме, а его мама — в суде с иском.

- В сентябре 2025 года на пересечении Октябрьской с улицей Аптекарской произошло дорожно транспортное происшествие. Романова, находясь за рулём автомобиля, при перестроении со средней полосы для совершения поворота не уступила дорогу питбайку, которым управлял несовершеннолетний, - указано в материалах суда.

Подросток получил тяжкий вред здоровью, он находился в коме, потом проходил лечение и реабилитацию.

Несмотря на то что виновница ДТП свою вину так и не признала, суд встал на сторону пострадавших: год ограничения свободы для женщины и миллион и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда для семьи.

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