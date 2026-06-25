Тюмень ждет аномалия: +23 градуса, магнитная буря и самый длинный день в году. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 25 июня, в Тюмени ожидается комфортная летняя погода. По данным сервиса «Яндекс.Погода», днём температура воздуха составит +23 градуса, осадков не будет.

Атмосферное давление будет на уровне 745 мм ртутного столба. Северо-западный ветер подует со скоростью 3–4 м/с, а влажность воздуха составит 53–54%. Синоптики также предупреждают о высоком УФ-индексе и слабой магнитной буре.

По информации ГУ МЧС по Тюменской области, чрезвычайных ситуаций из-за погоды не прогнозируется. Световой день продлится 17 часов 54 минуты: рассвет наступит в 03:43, а закат — в 21:37.

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