Более 80 энергетиков отличились при устранении последствий непогоды в Тюменской области

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В течение двух месяцев в Тюменской области сохраняется высокая циклоническая активность, пик которой пришелся на конец мая. Шквалистый ветер до 25 м/с и сильные грозы нанесли беспрецедентный ущерб электросетевому комплексу региона. В работах по восстановлению электроснабжения потребителей в Тюмени, Тюменском, Нижнетавдинском, Аромашевском, Ярковском, Абатском, Упоровском, Исетском и Тобольском муниципальных округах были задействованы свыше 300 энергетиков и более 120 единиц спецтехники.

50 работникам «Россети Тюмень» и 35 специалистам «Сибирско-Уральской энергетической компании» – электромонтерам, инженерам, мастерам, водителям, машинистам кранов и экскаваторов, отличившимся при ликвидации последствий стихии, вручили почетные грамоты и благодарности.

- В пиковый период специалисты устранили свыше 100 обрывов проводов и убрали 183 поваленных дерева, заменили 44 опоры, 186 изоляторов и элементов поддерживающих конструкций, а также более двух километров провода, - рассказал директор филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Сергей Хотненко.

Он добавил, что для ликвидации последствий технологических нарушений энергетики преодолевали сотни километров по труднодоступной местности. В отдельных районах работать приходилось в условиях отсутствующей мобильной связи и высокой заболоченности.

- Слаженные действия сетевых организаций и высокая самоотдача персонала позволили оперативно восстановить электроснабжение всех пострадавших из-за непогоды жителей и социально значимых объектов. На текущий момент в Тюменской области по-прежнему наблюдается высокая грозовая активность, большой циклон прошел по территории соседней Свердловской области. Энергетики сохраняют бдительность и продолжают работу в режиме повышенной готовности, – добавил генеральный директор компании «СУЭНКО» Дмитрий Логвиненко.