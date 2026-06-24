Тюмень в воронке: над городом утром заметили зарождающиеся смерчи

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Ранним утром 24 июня жители Тюмени стали свидетелями редкого и тревожного атмосферного явления: в небе над городом сформировались характерные воронки, которые визуально напоминали зарождающиеся смерчи. Фотографии практически сразу же начали появляться в различных городских пабликах и социальных сетях. Горожане отметили, что, к счастью, эти облачные образования не успели развиться и спуститься до земли, так и не превратившись в полноценный, разрушительный вихрь.

Метеорологические условия для смерчей сложились накануне. Специалисты-синоптики заблаговременно предупреждали жителей Тюменской области о приближении крайне неблагоприятной погоды.

Согласно прогнозам, в регионе ожидались грозы, сопровождаемые шквалистым усилением ветра, сильные ливневые осадки и сохранялась вероятность формирования смерчей. Подобные атмосферные процессы, как правило, возникают при столкновении контрастных воздушных масс и являются частыми спутниками мощных и активных грозовых фронтов.

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