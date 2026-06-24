«Поскользнулась на мокром полу»: как падение в фастфуде принесло тюменской пенсионерке 500 тысяч

Пенсионерка поскользнулась на мокром полу в фастфуде и отсудила у уборщиков 500 тысяч. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени суд обязал клининговую компанию выплатить 500 тысяч рублей пенсионерке, которая получила серьёзные травмы в ресторане быстрого питания. ЧП произошло в январе 2024 года.

Женщина поскользнулась на мокром полу, что привело к перелому грудного позвонка и крестца. В результате ей потребовалось стационарное лечение. Суд признал ответственность компании за ненадлежащее обеспечение безопасности в заведении и удовлетворил иск пострадавшей о компенсации морального вреда.

Ранее аналогичный случай произошёл в Тюменской области, где инвалид сломал бедро на входе в магазин. Ему была выплачена компенсация в размере 350 тысяч рублей.

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