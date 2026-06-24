Трасса М-12 «Восток» станет скоростной: путь от Петербурга до Тюмени обновят к 2026 году

От Петербурга до Тюмени построят бессветофорную скоростную трассу. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Уже в 2026 году дорога, ведущая в Тюмень с запада, станет полностью скоростной и бессветофорной. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Росавтодора Роман Новиков.

По словам чиновника, главная задача на текущий год — завершить строительство ключевого участка маршрута протяженностью более 300 км, который соединит Екатеринбург и Тюмень. Это позволит включить весь путь от Санкт-Петербурга до столицы Сибири в единую сеть скоростных магистралей.

Для реализации проекта уже проделана масштабная работа. В эксплуатацию введены обходы крупных городов, включая Нижнекамск и Набережные Челны, а также построен мост через реку Каму.

Сейчас в планах властей на этот год стоит ввод в эксплуатацию всего маршрута от Екатеринбурга до Тюмени, с учётом ранее построенного обхода города Богданович в Свердловской области.

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