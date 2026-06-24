«Фирмы-однодневки» и фиктивные сделки: как тюменский бизнесмен «сэкономил» 76 миллионов на налогах

В Тюмени директора строительной фирмы судят за уклонение от уплаты 76 млн рублей налогов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени завершено расследование резонансного уголовного дела. Обвиняемым выступает руководитель компании, работавшей в сфере строительно-монтажных работ. По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.

С 2020 по 2023 год фигурант дела внёс в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Для этого он использовал фиктивные хозяйствующие операции, чтобы незаконно завысить налоговые вычеты и расходы.

В результате этих действий, по данным Следственного комитета, бюджету был причинён ущерб свыше 76 миллионов рублей. Речь идёт о неуплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Уголовное дело было заведено на основании материалов, собранных межрайонной инспекцией ФНС №15 по Тюменской области. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест.

Следствием собраны достаточные доказательства, а сам фигурант признал свою вину.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

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