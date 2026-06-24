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НовостиОбщество24 июня 2026 4:24

«Лучший вальс на набережной!»: тюменские выпускники станцевали под ливнем вопреки отмене праздника

Тюменские выпускники станцевали вальс на набережной под звуки дождя
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени традиционный «Вальс на набережной» был официально отменен за считанные минуты до начала из-за сильного ливня и штормового предупреждения. Однако непогода не смогла сломить дух выпускников. Около 400 пар собрались на площадке, и хотя часть из них разошлась, промокнув, несколько десятков ребят остались, чтобы станцевать выученные танцы.

Несмотря на официальное объявление об отмене, выпускники исполнили кадриль и вальс прямо под проливным дождем. Для них это был уже второй перенос праздника: ранее мероприятие отменяли из-за режима беспилотной опасности.

Ребята танцевали неофициально, «по зову души», прыгали и не обращали внимания на непогоду. То, что они выучили на репетициях, пригодилось — даже без официального статуса праздник у них состоялся.

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