Лета не будет: на Тюменскую область передали неожиданно холодный июль. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Жара в Тюменской области спадет на следующей неделе. Ожидается, что в следующее воскресенье, 5 июля 2026 года, регион накроет мощный ливень, а дневная температура воздуха опустится до +22 градусов Цельсия.

Как сообщают прочие сервисы, публикующие долгосрочный прогноз, нынешняя жара в Тюменской области может стать единственной за сезон.

По информации этих сервисов, большую половину июля температура воздуха в регионе будет держаться не выше +22 градусов, а дожди прекратятся.

По данным Гидрометцентра РФ, температура в Тюменской области в июле 2026 года будет в пределах нормы. Согласно средним многолетним значениям, этот показатель составляет от +19,6 до +23 градусов Цельсия.

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