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НовостиОбщество23 июня 2026 4:20

В Тюменской области чествуют выпускников. 19 стобалльников по физике и двое с результатом 200+фото

В Тюменской области 19 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по физике
Серафима Краснова
Фото: Александр Моор, ВК.

Фото: Александр Моор, ВК.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников, которые показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Глава региона отметил, что в этом году сразу 19 одиннадцатиклассников получили 100 баллов по физике, что говорит о растущей популярности и высоком уровне преподавания этого предмета в области.

Особое внимание губернатор уделил уникальным достижениям двух выпускников, которые набрали максимальные 200 баллов за два экзамена.

Фото: Александр Моор, ВК.

Фото: Александр Моор, ВК.

Ильнур Каримов, выпускник областной физико-математической школы, показал блестящие знания по профильной математике и физике.

Егор Исаков, выпускник Тюменского президентского кадетского училища, сдал на 100 баллов экзамены по обществознанию и истории.

Оба выпускника теперь имеют практически гарантированное зачисление в ведущие вузы страны.