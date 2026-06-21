Миф о горячем чае: тюменский врач объяснил, чем лучше утолять жажду в жару

Тюменский врач развеял миф о пользе горячего чая в жару. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцам объяснили, почему в жару лучше пить холодные напитки, а не горячий чай: мнение врача. Педиатр Константин Морозов в интервью «МегаТюмени» развеял популярный миф о том, что в зной нужно согреваться изнутри, чтобы сильнее вспотеть и охладиться.

По словам специалиста, температура напитка играет второстепенную роль, а гораздо важнее количество потребляемой жидкости, поскольку чем жарче на улице, тем больше воды необходимо организму. Врач подчеркнул, что холодных напитков можно выпить больше, чем горячих, и они дарят быстрое чувство облегчения, в то время как кружку горячего чая человек растягивает надолго.

Хотя горячее питьё действительно усиливает потоотделение, его эффективность зависит от климата: во влажном воздухе пот не испаряется, и человек просто остаётся мокрым и перегретым, поэтому на пляже стакан воды со льдом будет полезнее, тогда как в сухом пустынном климате механизм испарения сработает.

В заключение Константин Морозов порекомендовал в жару отдавать предпочтение прохладным напиткам со сбалансированным количеством электролитов и минимальным содержанием сахара, например изотоникам, которые помогают поддерживать водно-солевой баланс.