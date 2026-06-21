Чувствуете себя отлично: врач из Тюмени рассказал, почему это не повод игнорировать гипертонию. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Многие совершают роковую ошибку, игнорируя высокие показатели тонометра из-за хорошего самочувствия. Врачи предупреждают: отсутствие головной боли не означает, что организм в безопасности.

Хроническая гипертония годами разрушает сосуды и почки, подготавливая почву для внезапной сосудистой катастрофы. Кардиолог Тюменского кардиоцентра, к.м.н. Марина Каюмова настаивает, что современные медицинские стандарты не делают поблажек на самочувствие и возраст.

«Артериальная гипертония опасна тем, что долгое время может никак себя не проявлять. Повышенное давление ежедневно повреждает сосуды, сердце, почки и головной мозг. Давление выше 140/90 мм рт. ст. — это уже официальный критерий гипертонии независимо от возраста, пола или субъективных ощущений», — подчеркивает эксперт.