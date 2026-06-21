Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

На 145-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали три человека, включая ребёнка. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, трагедия случилась из-за того, что водитель большегруза на мгновение отвлёкся от дороги.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

По данным ведомства, всё началось с того, как у автомобиля BMW лопнуло колесо, и он был вынужден остановиться на обочине. Водитель позвонил своей знакомой, которая приехала на помощь на Mazda. Она привезла с собой 4-летнего сына. Женщина припарковалась перед BMW, и мужчина начал замену колеса, пока она с ребёнком находилась рядом. В этот момент в попутном направлении двигался большегруз Mercedes с полуприцепом.

Его 52-летний водитель отвлёкся от управления и на полном ходу врезался в два стоящих на обочине автомобиля. В результате мощного удара все трое — мужчина, женщина и ребёнок — получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось, она скончалась. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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