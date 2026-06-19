«Сбежал после крика ребенка»: в Тюмени поймали и арестовали мужчину за домогательства в лифте

В Тюмени суд отправил в СИЗО мужчину, напавшего на 12-летнюю девочку в лифте. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд в Тюмени избрал меру пресечения для 32-летнего Мураджона М. из Нефтеюганска, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Мужчину, который 16 июня совершил нападение на 12-летнюю школьницу в лифте дома на улице 30 лет Победы, заключили под стражу. Преступление произошло в доме №115А.

По версии следствия, мужчина зашёл в лифт вместе с девочкой и, когда двери закрылись, начал к ней приставать. Ребёнку удалось спастись: она закричала, чем спугнула нападавшего, и выбежала на восьмом этаже. Мураджон М. обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину и не возражал против ареста. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

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