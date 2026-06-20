Холестерин у тюменцев: что нужно делать, чтобы к 40 годам не слечь с инфарктом

Кардиолог Маккен советует тюменцам налегать на орехи и рыбу вместо трансжиров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Повышенный холестерин – это не приговор, а сигнал к действию. В этом уверена врач-кардиолог Анастасия Маккен. По ее словам, он жизненно необходимо организму как строительный материал для клеток и основа для гормонов.

- Проблема возникает при его избытке и нарушении транспортировки. Медицина разделяет липопротеины низкой плотности (ЛПНП) – «плохой» холестерин, который оседает на стенках артерий, и липопротеины высокой плотности (ЛПВП) – «хороший», который выводит излишки жира в печень.

Она рассказала, что ЛПНП везут жиры к стенкам артерий и там их разгружают. Год за годом образуются бляшки, просвет сосуда сужается. Это атеросклероз, который ведет к инфаркту и инсульту.

В 40 лет проверять здоровье нужно обязательно, потому что к этому возрасту сосуды накапливают «багаж» от стрессов, неправильного питания и сидячей работы. Диета влияет на уровень холестерина только на 15%, но рацион важен. По возможности нужно исключить трансжиры и насыщенные жиры и заменить их на оливковое масло, рыбу, орехи и клетчатку.

А еще уровень «хорошего» холестерина можно поднять с помощью физической активности. В неделю нужно заниматься физкультурой не менее 150 минут, включая быструю ходьбу, плавание или велосипед, пишет «Тюменская область сегодня».

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