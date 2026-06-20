Пауэрбанки: тюменцев предупредили об опасности деформированных литий-ионных батарей

Эксперт Морковкин предупредил тюменцев об опасности деформированных батарей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пауэрбанки в последнее время все чаще превращаются в причину пожаров, в частности, из-за внутренних повреждений или использований некачественных компонентов. По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, современные литий-ионные батареи капризны, потому могут стать источником опасности. Понять, что вашему пауэрбанку осталось недолго, можно по нескольким признакам, в т.ч. по деформации корпуса.

- Литий-ионные батареи при повреждении или деградации могут набухать, что указывает на внутреннее газообразование. Если пауэрбанк сильно нагревается, а ощутимый жар не проходит — это повод немедленно прекратить использование. Любые изгибы, трещины или запах «горящей пластмассы» являются очень тревожными сигналами, - рассказал Дмитрий tmn.aif.ru.

Если вы увидели, что аккумулятор вздулся или задымился, нужно действовать быстро и аккуратно. Ни в коем случае не вскрывайте и не чините такую батарею, ведь это может спровоцировать мгновенное воспламенение.

Неисправное устройство нужно хранить в безопасном прохладном месте, подальше от горючих материалов (лучше всего в керамической или металлической посуде). Выбрасывать пауэрбанк в обычный мусор тоже запрещено – их нужно сдавать в пункты приема электроники.

Если оборудование стало «капризничать» сразу после покупки, обращайтесь по гарантии к продавцу.

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