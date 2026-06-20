Шринкфляция - что это? Средний вес упаковки товаров в России снизился примерно на 3%

В России все чаще «худеют» шоколадные плитки, чай, кофе, кондитерские изделия и снеки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На фоне высокой инфляции, скачка издержек, дорогих кредитов и логистических расходов в России резко усилилась так называемая «шринкфляция». Производители оказались под колоссальным давлением, но знают, что покупатель строго относится к ценнику на полке. По словам председателя Тюменского отделения Союза защиты прав потребителей финансовых услуг Светланы Мельцер, поднятие цен приведет к потере клиента, а уменьшение веса при той же цене – маркетинговый ход, чтобы создать видимость ценовой стабильности.

Средний вес упаковки товаров в России снизился примерно на 3% по сравнению с таким же периодом 2024-го. Больше всего «схуднули» сливочное масло, шоколадные плитки, чай, кофе, кондитерские изделия и снеки. Шринфлякция процветает даже тогда, когда официальная статистика говорит о победе над инфляцией.

- «В этом и заключается главная роль шринкфляции. Она подпитывает ощущение, что официально все снижается, но бюджет от этого не выигрывает. Покупатель замечает разницу, когда товар уже оплачен, и это вызывает разочарование.

Часто шринкфляция идет рука об руку с скимпфляцией («воровка» качества). При ней меняется вкус товара, падает качество и ухудшается сервис. Например, молочный жир заменяется растительными аналогами, увеличивается доля крахмала, соли или воды в колбасах и полуфабрикатах. В сфере услуг – сокращение персонала и длительное ожидание при той же цене.

По словам финансового консультанта, предпринимателя Елены Степановой, законодательного регулирования этого вопроса пока нет, только разговоры и предложения.

- Доходы населения снижаются, поэтому такие скрытые процессы будут продолжаться, - говорит она.

Юридически производители не нарушают закон, если на упаковке указаны реальные показатели, что закреплено в пунктах 1, 2 статьи 10 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Производители социально значимых товаров (гречки, риса, молока, сахара) с 2023 года обязаны придерживаться фиксированных объемов фасовки, если хотят сохранить право маркировать свой продукт знаком ГОСТ. По словам Мельцер, производителю выгоднее честно рассказать о причинах изменения цены, чем маскировать уменьшение объема.

По данным Банка России, в апреле 2026 года официальная инфляция составила 5,58%, а значит, шринкфляция может продолжаться бесконечно, пишет «Тюменская область».

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