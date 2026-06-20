Прибавка к пенсии 2026 года: кто получит надбавку, за какие заслуги и как ее получить

Доцент Морковкин: 1 августа и 1 октября пенсионеры получат надбавки и выплаты Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Автоматические перерасчеты и индексации ждут в 2026 году российских пенсионеров. Таким образом, с 1 августа и 1 октября работающие старики, военные в отставке, владельцы накопительных счетов получат надбавки и выплаты.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, перерасчет всегда индивидуален, в отличие от стандартной индексации на фиксированный процент. Самое главное, что подавать заявления в Социальный фонд России людям не нужно – все произойдет на «автомате».

Сначала надбавки ждут тех, кто продолжал официально работать в 2025 году. Размер прибавки привязан к пенсионным баллам (ИПК), заработанным за прошлый год. Суть прибавки состоит в том, что Социальный фонд каждый год пересчитывает размер страховой пенсии с учетом взносов, поступивших за прошлый год.

- В 2026 году перерасчет проводится на основе данных за 2025 год. Учитывается не более трех баллов. Поскольку с 1 января 2026 года стоимость одного коэффициента составит 156,76 рубля, максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц, - говорит Дмитрий Морковкин.

Выплаты по накопительным пенсиям за счет полученного инвестиционного дохода тоже вырастут с 1 августа. Пожизненная накопительная пенсия (для тех, кто формировал ее в 2002–2013 годах) увеличится на 17,3%. Срочная выплата (для участников программы софинансирования или использовавших маткапитал) подрастет на 19,3%.

С 1 октября проиндексируют пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и ФСБ. Правда, точный коэффициент правительство утвердит позже, но ожидается, что он составит 4-5%. При средней военной пенсии в 35 тысяч рублей люди увидят прибавку в размере 1 400 – 1 750 рублей. Бонусы могут суммироваться. Если военный пенсионер в отставке работал «на гражданке» в 2025 году и имеет накопительный счет, он получит все три надбавки. Но есть и «подводные камни».

Августовская корректировка подразумевает, что работодатель должен правильно и вовремя платить взносы. Если в данных Социального фонда есть проблемы, прибавка будет меньше.

- Я советую заранее заказать выписку из лицевого счета (ИЛС) через «Госуслуги» — это поможет вовремя заметить ошибку, — отмечает Дмитрий Морковкин.

Накопительная часть вырастет только в том случае, если фонд сработал в плюс, но, если прибыли не было, не будет и корректировки, пишет tmn.aif.ru.

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