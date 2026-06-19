Огненная стихия отступила: в Тюменской области потушен крупный лесной пожар

В Тюменской области потушили крупный лесной пожар. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области успешно ликвидирован один из лесных пожаров. Возгорание, охватившее территорию в 17 гектаров, было полностью потушено за минувшие сутки.

По состоянию на утро 19 июня обстановка в лесах региона стабилизировалась: по данным областной диспетчерской службы, действующих очагов огня не зарегистрировано.

Несмотря на успешную ликвидацию, власти и спасатели продолжают напоминать жителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов: запрещается разводить костры; нельзя бросать непотушенные сигареты; не следует оставлять после себя мусор и стеклянные предметы, которые могут сработать как линза.

В случае обнаружения возгорания граждан призывают немедленно сообщать об этом по телефонам прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

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