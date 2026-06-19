«Визг из лифта»: в Тюмени задержан подозреваемый в домогательствах к ребенку

Фото: СУ СК России по Тюменской области.

В Тюмени по подозрению в домогательствах к ребенку задержан житель Нефтеюганска. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 16 июня около 20:20 в лифте многоквартирного дома на улице 30 лет Победы. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчина заходит в лифт вместе с девочкой, после чего из кабины раздается громкий визг. Ребенку удалось выбежать на восьмом этаже, а подозреваемый спустился на первый и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Им оказался житель Нефтеюганска 1993 года рождения. В настоящее время он задержан, с ним работают следователи. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Сейчас следствие проверяет его на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории региона.