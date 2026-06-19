Тюмень продолжает страдать от жары и дождей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюмень продолжает страдать от жары и дождей, которые, по прогнозам синоптиков, не закончатся до самого конца июня 2026 года. В ближайшие две недели дневная температура воздуха будет держаться на отметках от +27 до +29 градусов, и лишь с 3 июля тюменцы смогут вздохнуть с облегчением.

Уже в пятницу, 19 июня, столбики термометров покажут +26 градусов, а к субботе поднимутся до +30. Самым жарким периодом станет отрезок с 23 по 26 июня: пик зноя придётся на среду, когда воздух прогреется до рекордных +32.

Кратковременные дожди и грозы, которые ожидаются в конце месяца и начале июля, принесут долгожданную прохладу — после осадков жара вернётся снова. Настоящее снижение температуры начнётся только в первую неделю следующего месяца: 4 июля ожидается около +23, а с 5 по 8 июля — комфортные +21.

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