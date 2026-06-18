«Цифры непривычные»: почему бюджет Тюменской области недополучил миллиарды в начале года

Доходы Тюменской области в первом квартале оказались ниже прошлогодних. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области признали трудности с исполнением бюджета за первый квартал 2026 года. Доходы региона оказались ниже, чем в аналогичные периоды прошлых лет, что власти назвали «непростой, но ожидаемо сложной» ситуацией.

Как сообщила вице-спикер областной думы Галина Резяпова на заседании парламента, исполнение бюджета идёт непросто из-за объективных экономических обстоятельств и санкционной политики. По ключевым статьям — налогу на прибыль организаций и НДФЛ — сборы сократились на 4% и 8% соответственно.

Несмотря на сложности первого квартала, власти сохраняют оптимизм относительно итогов года. Депутаты отмечают, что экономическая ситуация стала менее агрессивной, что даёт обоснованные надежды на наполнение казны для выполнения всех социальных обязательств.

Цифры подтверждают тревожную динамику: доходы за первый квартал составили 51,2 млрд рублей (против 68,6 млрд годом ранее), а расходы — 46,6 млрд рублей (против 60 млрд).

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