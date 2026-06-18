Фото: ГАИ Тюменской области.

Днём 17 июня в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 15-летний подросток. На пешеходном переходе его сбил автомобиль Opel.

Кадры момента аварии, зафиксированные видеорегистратором, опубликовали в областной Госавтоинспекции. На записи видно, что водитель не притормозил заранее, подъезжая к «зебре», а мальчик перед выходом на дорогу не убедился в безопасности.

По данным полиции, 38-летний водитель объяснил случившееся тем, что не смог вовремя затормозить из-за скользкой дороги. В результате наезда школьник получил ранения. Степень тяжести травм в полиции не уточняют.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что наказание за наезд на пешехода на переходе зависит от степени тяжести причинённого вреда здоровью и обстоятельств происшествия. Если в результате наезда пешеходу будет причинён лёгкий вред здоровью, водителю грозит: штраф от 3 750 до 7 500 рублей; или лишение права управления машиной на срок от 1 года до 1,5 лет.

За вред средней тяжести (например, переломы без угрозы жизни) — штраф от 15 до 37 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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