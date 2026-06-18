«Без паспорта не заправят»: в Тюменской области бензин объявили вне закона для подростков

В Тюменской области запретили продавать бензин несовершеннолетним. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области на законодательном уровне введён запрет на продажу бензина и других горюче-смазочных материалов детям и подросткам. Соответствующее решение было единогласно принято депутатами регионального парламента по инициативе прокуратуры в четверг, 18 июня 2026 года.

В надзорном ведомстве пояснили, что данная мера направлена на обеспечение безопасности несовершеннолетних. Предполагается, что ограничение доступа к топливу поможет снизить уровень детского дорожного травматизма и предотвратить другие опасные ЧП, связанные с использованием легковоспламеняющихся жидкостей.

После вступления запрета в силу сотрудники автозаправочных станций будут обязаны проверять документы у покупателей. При возникновении сомнений в возрасте клиента кассир обязан потребовать паспорт. Продажа топлива лицам, не достигшим 18-летнего возраста, будет запрещена.

«Исключения составят несовершеннолетние, которые уже достигли возраст 16-ти лет и имеет право на управление транспортными средства. Закон был внесен в Думу прокурором Тюменской области», - подчеркнула председатель комитета Областной Думы по социальной политика Ольга Швецова.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Стоит отметить, что Тюменская область стала уже как минимум десятым регионом в России, принявшим подобное решение. В конце апреля 2026 года аналогичный запрет был введён в Курганской области по распоряжению губернатора Вадима Шумкова.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени сотрудники РЖД предотвратили диверсионный акт, задержав четырех человек, пытавшихся подпалить электровоз на железнодорожной станции Войновка. Преступление произошло в апреле 2026 года. Железнодорожники услышали звуки стрельбы и отправились на разведку. На месте они обнаружили разбитую кабину электровоза и начавшееся возгорание. Двое парней и две девушки были пойманы на месте преступления. Особенностью происшествия стало то, что один из диверсантов сам загорелся в процессе поджога и нуждался в спасении. Подробности – в нашем материале.

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