Тюменский свадебный кортеж: 22 протокола, водитель без прав и 7 нарушений на одного жениха

Фото: ГАИ Тюменской области.

Шумный свадебный кортеж, который проехал по центральным улицам Тюмени с остановками и танцами, вызвал возмущение горожан и привлёк внимание Госавтоинспекции. Участники колонны создавали помехи движению, выходили из машин на проезжую часть и блокировали трафик.

После того как видео происшествия разошлось по соцсетям, полиция провела проверку. В результате были установлены все причастные лица, и на них составили 22 административных протокола. Главным нарушителем стал 22-летний водитель Volkswagen. У автомобиля не было государственных регистрационных знаков, а сам молодой человек управлял им, не имея водительских прав. На его имя выписали сразу 7 протоколов за различные нарушения ПДД.

Организаторы праздника признали свою неправоту. Жених публично принёс извинения жителям города за доставленные неудобства и раскаялся в содеянном, признав, что они не учли интересы других участников движения.

Полиция напоминает, что даже в праздничный день выезд на встречную полосу и хаотичная парковка создают реальную угрозу безопасности на дороге.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.