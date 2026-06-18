Отсыпал берег и нарубил дров: как благоустройство базы отдыха под Тюменью обернулось уголовным делом

В Тюменской области директор базы отдыха получил штраф за незаконную вырубку леса. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ярковском районе суд вынес приговор директору базу отдыха, признав его виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Преступление было совершено весной 2025 года вблизи базы отдыха «Озеро Ельничное».

В материалах суда указано, что с 1 по 17 марта мужчина, используя наёмных рабочих, не осведомлённых о незаконности действий, организовал спил деревьев в лесном массиве. С помощью бензопил были вырублены 58 сосен, 21 берёза и 15 осин.

- В результате противоправной деятельности лесному фонду Российской Федерации был причинён материальный ущерб на общую сумму 949 тысяч рубля. Суд квалифицировал этот размер как «особо крупный». В суде Павел В. полностью признал свою вину. Он пояснил, что вырубка производилась для благоустройства территории базы отдыха — для отсыпки берега и заготовки дров. Подсудимый также не оспаривал сумму ущерба, возместил его в полном объёме и в качестве компенсации высадил на участке вырубки новые саженцы дубов и сосен, - заявили в пресс-службе судов Тюменской области.

С учётом смягчающих обстоятельств — признания вины, полного возмещения ущерба, наличия на иждивении студента очного отделения — суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с рассрочкой платежа на 20 месяцев.

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