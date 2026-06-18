На Тюмень и область обрушится мощное похолодание. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцам спрогнозировали вероятные сроки отступления жары. Как предвещает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», это произойдет на следующей неделе.

Однако до понижения температуры в регионе ударит еще более сильная жара – во вторник, 23 июня 2026 года, Тюмень раскалится до +30 градусов, даже на севере ожидается +28 градусов.

А 24 июня ресурс предвещает еще более невыносимый зной до +33 градусов. Все изменится, судя по прогнозу, 25 июня, когда в регион придет дождь. В этот день температура в Тюмени опустится до +22 градусов Цельсия, по области будет от +21 до +27.

Затем, 26 июня, станет чуть жарче – в Тюмени ожидается +25. Однако в воскресенье, 28 июня, в регион придет мощное похолодание: дневная температура в городе упадет всего до +15 градусов, по области ожидается до +19 градусов. В последующие дни станет несколько теплее: 29 июня ожидается от +19 до +22 градусов, 30 июня – от +17 до +24.

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