Телефоны молчат: что известно о загадочном исчезновении девушки в Тюмени

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Тюмени развернуты поиски 27-летней женщины, которая пропала в начале июня 2026 года. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда. По имеющимся данным, Людмила Сергиенко исчезла 12 июня. Однако в правоохранительные органы родственники обратились только 16 июня.

За это время связаться с ней не удалось: её телефон недоступен. В пресс-службе городского УМВД сообщили, что сообщение о пропаже девушки действительно поступило накануне и поиски ведутся, однако подробностей операции пока не раскрывают в интересах следствия.

Напомним, Тюменскую область захлестнула новая волна исчезновений мужчин. Жители бьют тревогу: обращаются в полицию и к волонтерам в попытках найти своих родственников и друзей. Последняя волна пропажи людей в регионе наблюдалась в октябре 2025 года, когда за короткий промежуток времени в регионе бесследно исчезли сразу пять молодых мужчин. В этот раз тревожная тенденция повторяется: только за последний месяц в разных городах и районах области пропали сразу несколько мужчин. Ориентировки на розыск были распространены по Тюмени, Ишиму и Тобольску.

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