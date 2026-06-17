Вода в Туре за сутки поднялась почти на полметра: что происходит с рекой в Тюмени

Уровень воды в реке Тура в Тюмени продолжает расти. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени продолжается паводок. Согласно данным бота «Паводок.Инфо», за последние сутки уровень воды в реке Тура поднялся на 38 сантиметров и достиг отметки 464 см.

С середины июня река начала резко подниматься, прибавив в высоте почти на метр всего за несколько дней. Это происходит после весеннего паводка, из-за которого в апреле была подтоплена городская набережная: её первый ярус тогда оказался полностью под водой. В конце мая вода отступила, и городские службы приступили к уборке прогулочной зоны от песка и грязи.

На данный момент, по информации сервиса «Гисметео», уровень воды в Туре находится на 144 см выше критической отметки, при которой начинается подтопление низинных участков.

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