Нейросети изменят рынок труда в Тюменской области: эксперты назвали исчезающие профессии

В Тюмени нейросети вытесняют бухгалтеров и операционистов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный интеллект ускоренными темпами внедряется в экономику регионов большой Тюменской области: нейросети применяются в нефтегазовой отрасли, ритейле, логистике и бухгалтерии. Кто умеет работать с новыми технологиями, тот находится на вершине «пищевой цепочки» рынка труда. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три — пять лет такие профессии, как бухгалтеры, операционисты, диспетчеры и младшие аналитики, будут сжиматься, поскольку их функции поддаются автоматизации, пишет «ФедералПресс».

По словам эксперта-практика в масштабировании бизнесов Елены Уваровой, процессы уже идут, хотя пока многие воспринимают ИИ как технологию из будущего. На самом деле изменения уже затрагивают рынок труда через автоматизацию отдельных функций.

В Югре и на Ямале это особенно заметно в крупных компаниях нефтегазового сектора. В первую очередь меняются не производственные процессы на месторождениях, а офисные и сервисные функции.

Внедрение нейросетей и беспилотных систем приводит к сокращению ошибок и освобождает время руководителей для решения стратегических задач, однако создаёт риски для линейного персонала.

«Регион в целом становится более конкурентоспособным. Это важно при нынешней кадровой напряженности на Севере. Минусы скорее касаются сотрудников среднего звена и линейного персонала без навыков работы с технологиями. Они рискуют потерять свои позиции. Это особенно болезненно в малых городах региона, где рынок труда и без того узкий. Через три-пять лет должности бухгалтеров, операционистов, диспетчеров и младших аналитиков будут сжиматься», – добавила Елена Уварова.

Чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо обладать фундаментальными знаниями. Как подчеркнул генеральный директор сервиса управления репутацией Василий Александров, ИИ не отбирает профессии целиком, он отбирает рутину внутри них, а вместе с ней — тех сотрудников, чья работа из этой рутины целиком и состояла. Под удар попадают позиции начального уровня, через которые раньше люди входили в профессию. Когда черновую аналитику, перевод и первичную обработку данных делает машина, джуниору негде набивать руку.

Эксперт советует не бояться технологий, а научиться управлять ими. Работает принцип Парето: восемьдесят процентов рутины отдаём алгоритму, ценность создаётся в оставшихся двадцати. Сравню с шахматами. Если ходить только по подсказке движка, партия чаще всего сводится к ничьей: машина считает математически верный ход, но не гениальный. Выигрывают неожиданные, человеческие решения. На рынке труда всё так же. ИИ — это второй пилот, а не автопилот. И выиграет не тот, кто боится нейросети, и не тот, кто слепо ей доверяет, а кто научится с ней работать раньше других.

Работодатели всё больше оценивают глубину экспертизы и реализованные проекты. Как подчеркнула директор по персоналу Марина Максимова, сегодня многие кандидаты используют ИИ для подготовки резюме, поэтому работодатели всё чаще сталкиваются с формально безупречными, но малоинформативными анкетами. Ценность приобретают конкретные достижения, реализованные проекты и личный вклад в результат.

Ещё один важный момент — честность в описании опыта. Мы всё чаще сталкиваемся с ситуациями, когда кандидаты смешивают реальный опыт с информацией, сгенерированной ИИ. Однако на техническом интервью такие несоответствия быстро выявляются. Попытки использовать подсказки нейросетей или искать ответы во время собеседования также заметны и негативно влияют на оценку кандидата. Как подчеркнула эксперт, работодатели всё больше оценивают глубину экспертизы, способность решать реальные задачи, готовность к обучению и умение эффективно использовать новые технологии в работе.

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