30 тысяч за удар спиной: прокуратура выиграла суд у владельца опасного аттракциона в Тюмени

Владелец аттракциона в Тюмени выплатит ребенку 30 тысяч за травму в эко-парке. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменский районный суд вынес решение по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего, который получил травму на аттракционе. Иск был подан прокуратурой после инцидента, произошедшего в конце мая 2025 года в эко-парке «Тайга» во время празднования Дня защиты детей.

Несовершеннолетний ударился спиной об металлическое крепление аттракциона «Бык», на котором отсутствовало защитное покрытие. После происшествия законный представитель доставил ребёнка в медицинское учреждение, где ему диагностировали ушиб мягких тканей грудного отдела позвоночника.

В ходе разбирательства было установлено, что владельцем аттракциона является индивидуальный предприниматель Руслан К., который и был привлечён к ответственности за обеспечение безопасности.

Суд постановил взыскать с него в пользу пострадавшего ребёнка компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, на основании Закона «О защите прав потребителей» с ответчика был взыскан штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 15 тысяч рублей, а также государственная пошлина в доход бюджета — 3 тысячи рублей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.