От караоке до «Конька-Горбунка»: Тюменская область устроила грандиозный праздник на туристическом форуме

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Стенд Тюменской области на международном форуме «Путешествуй!» на ВДНХ в Москве посетили более 11 тысяч человек. Экспозиция региона стала одной из самых интерактивных и популярных на мероприятии.

Гости активно участвовали в развлекательной программе: сделали около 1000 фотографий в ИИ-фотозоне от авиакомпании «ЮТэйр», спели 50 песен в «сибирском караоке» и приняли участие в более чем 50 викторинах и розыгрышах, получив на память подарки и сувениры. Каждый вечер посетители смотрели отреставрированную цветную версию фильма «Конек-Горбунок» в кинотеатре под открытым небом.

В деловой части форума Тюменская область подписала четыре стратегических соглашения с партнерами, направленных на развитие туристической отрасли и межрегионального сотрудничества.

Как отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев, площадка форума создаёт множество точек соприкосновения с потенциальными туристами и способствует долгосрочному развитию индустрии гостеприимства в регионе.

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