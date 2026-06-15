В Тюмени стартовал третий этап опрессовок: где с 18 июня отключат горячую воду

В центре Тюмени с 18 июня отключат горячую воду. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени второй этап гидравлических испытаний теплосетей, из-за которого в городе отключали горячую воду, завершится 17 июня. После этого горячее водоснабжение вернётся в дома, расположенные в Тюменской слободе, Плеханово, Восточном округе, а также на Московском и Червишевском трактах.

Одновременно с этим 18 июня начнётся третий этап опрессовок, который продлится до 1 июля. В этот период без горячей воды останутся жители центра города в районе Александровского сада, на улицах Профсоюзная и Дзержинского, а также в микрорайонах Зарека, Маяк и Дом обороны.

Полный перечень адресов, где будет приостановлено горячее водоснабжение, опубликован на официальном сайте теплоснабжающей компании. Всего в рамках подготовки к зиме в городе запланировано провести семь этапов гидравлических испытаний.

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