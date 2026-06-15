Ошибка в базе данных лишила тюменского пенсионера субсидии: как прокуратура исправила недочет

Прокуратура через суд добилась выплаты субсидии 79-летнему пенсионеру в Тюменской области. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области прокуратура восстановила права 79-летнего пенсионера, которому незаконно отказали в субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ходе проверки выяснилось, что при рассмотрении заявления пенсионера отдел полиции предоставил в уполномоченный орган недостоверные сведения.

В данных ошибочно числились предыдущие жильцы, что стало формальным поводом для отказа в предоставлении субсидии одинокому пожилому человеку. Несмотря на то, что прокуратура внесла представление об устранении нарушений, незаконное решение об отказе отменено не было.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд. Ялуторовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, признав отказ в субсидии незаконным. Теперь уполномоченный орган обязан начислить и выплатить пенсионеру положенную сумму. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

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