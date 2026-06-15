Индустрия на подиуме: тюменские дизайнеры покажут моду на форуме арматуростроителей

Фото: предоставлено КП.

В Кургане на Всероссийском форуме арматуростроителей и межрегиональной выставке «КурганСпецПром-2026», которые пройдут шестнадцатого и семнадцатого июня, состоится показ дизайнерской одежды. Это будет необычный эксперимент на стыке индустрии и моды: впервые на подобном отраслевом событии продемонстрируют коллекции от авторов из Уральского федерального округа.

Организаторы подчёркивают, что у создания специальной техники и модного образа много общего. И в машиностроении, и в fashion-индустрии всё начинается с функциональности и дизайна. Далее следует проработка технической составляющей: в одном случае это узлы, механизмы и сборка, в другом — крой, фурнитура и пошив. В итоге и техника, и одежда становятся частью городского облика.

Свои работы представят дизайнеры из разных регионов. Тюменскую область покажет Анна Андреенко со своим брендом «Зина Кутюр». В основе её концепции лежит идея единства пространства и человека, ставка делается на индивидуальность и качество. Ирина Григорьева, создатель бренда «Ирма», предложит взглянуть на одежду как на носитель смыслов, где часто появляются образы, символизирующие силу и преодоление трудностей. Из Курганской области на подиум выйдет бренд «Счастья Вам!» от Шадринской швейной фабрики «Профест».

Зрители увидят, как культурный код региона соединяется с современными технологиями обработки материалов. Дизайнер Елена Фомичёва из Нефтеюганска представит бренд «МОЁ», в котором современность сочетается с культурным наследием северных народов, сохраняя баланс между функциональностью для сурового климата и выразительной эстетикой.

Программа мероприятия также включает мини-лекторий о связи дизайна и технологий, а также фотозону с элементами спецтехники.

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