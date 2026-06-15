Тобольская школьница затмила всех: как 10-летняя Илария стала лучшей моделью России

Фото: предоставлено КП.

В День России в Москве завершилась работа Национального фестиваля культуры и искусств «Маленькие таланты России — 2026». Гран-при в ключевой номинации завоевала 10-летняя Илария Приёмщикова из города Тобольска.

Юная модель представила на сцене авторские образы от тюменских дизайнеров, сотрудничающих с проектом «Неделя моды. Сибирь», включая национальный костюм и сценический наряд в стиле рок-н-ролл. По итогам конкурса девочка удостоена сразу трёх наград: главного приза, титула «Фотомодель» и звания «II принцесса».

Фото: предоставлено КП.

Илария призналась, что главным секретом успеха считает позитивный настрой и наслаждение процессом. В ближайших планах победительницы — отдых, занятия в московской модельной школе и участие в вокальном конкурсе «Голоса мира». Она также выразила желание представлять Россию на международных площадках.

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